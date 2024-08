Calvados. Hausse du nombre de pèlerins à Lourdes : "Un besoin de spiritualité"

"Que l'on vienne à Lourdes en procession !", a demandé la Vierge Marie à Sainte Bernadette il y a 166 ans. Du 18 au 24 août, malades, accompagnants, familles, et surtout des centaines de jeunes du Calvados, se réunissent donc sur le site. Une semaine de pèlerinage qui réunit cette année 700 fidèles du diocèse, soit 100 de plus que l'an dernier.

Le père Laurent Berthout, un des responsables, tente d'expliquer cette augmentation. "Il y a un vrai dynamisme au niveau des jeunes, grâce au travail de communication, mais aussi par le bouche-à-oreille." Une autre piste avancée pour les adultes : "Lorsqu'ils ont des problèmes de travail, de santé ou de famille, ils ont besoin de faire une pause, et de se confier à la jeune fille simple qu'était Sainte Bernadette et à la Vierge Marie." Marie représente cette "figure maternelle, une foi simple et accessible". Il y a chez ces pèlerins "un vrai besoin de spiritualité et de pouvoir parler à Dieu, et se vivent là-bas de très belles aventures humaines et spirituelles". En tout, 2 400 fidèles participent au pèlerinage normand.