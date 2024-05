Calvados. Le diocèse de Bayeux-Lisieux passe de 51 paroisses à 15

Le diocèse de Bayeux-Lisieux, dont Monseigneur Jacques Habert est l'évêque, se transforme et cherche à réduire depuis deux ans son nombre de paroisses, de 51 à 15. Ces changements seront effectifs le 1er septembre. Les quinze futures paroisses sont maintenant regroupées en cinq doyennés : Bessin, Bocage et Pré-Bocage, Pays de Falaise et Suisse normande, Pays d'Auge, Plaine de Caen. Cinq différentes paroisses composeront ce doyenné caennais : la paroisse Sainte-Claire de l'Ouest de Caen, la paroisse Saint-Paul en Plaine, la paroisse Notre-Dame de la Délivrande, la paroisse Saints-Louis-et-Zélie-Martin du Sud de Caen, et enfin la paroisse Bon Pasteur de Caen. Les paroisses actuelles n'existeront plus le 31 août prochain.