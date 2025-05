[Podcast]. Caen, l'épopée millénaire : le temps des églises, sentinelles millénaires de la ville

Le XIIIe siècle dans la ville de Caen sonne le temps des églises ! On a exploré dans le dernier épisode la célèbre pierre de Caen, et on la retrouve partout en ce XIIIe siècle. Les églises trônent partout dans la ville, marquée par une grande dévotion religieuse. Certaines sont érigées à ce moment, d'autres sont plus anciennes, comme l'Abbaye-aux-hommes par exemple, mais se voient transformées au XIIIe siècle, et pour cause : c'est l'émergence puis l'hégémonie du style gothique !

Héritage et modernité

Dans cet épisode nous remontons le temps avec la guide conférencier, Claire Lesourd, pour qui notre ville n'a plus aucun secret. Elle raconte la vie des églises caennaises, de leur fondation jusqu'à leur destruction pour certaines. Les fidèles de la ville, mais aussi les passants nous indiqueront leur église préférée. Puis nous adopterons un point de vue plus contemporain avec le père Emmanuel Geffray, curé de la paroisse Bon Pasteur de Caen, qui nous parlera des enjeux contemporains pour les églises, et pour l'Eglise.

