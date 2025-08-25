En ce moment Les étoiles Léman
Caen. Fraudant le tramway, il menace de mort le contrôleur Twisto

Sécurité. Agé de 33 ans, le prévenu était jugé le 21 août 2025 pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un représentant de la loi. Des faits qui se sont produits à Caen le 8 novembre 2024.

Publié le 25/08/2025 à 18h00 - Par Martine Dubos
L'homme avait menacé de mort un contrôleur dans le tramway à Caen il y a un an.

Le 8 novembre 2024, un contrôle a lieu dans le tramway à Caen. L'agent demande son titre de transport à un homme qui visiblement voyage en fraude sur le réseau Twisto. Le contrevenant est très énervé. Il semble parler français, mais s'exprime en anglais et dit : "Si j'avais un flingue, je te tuerais." Il fait le geste d'avoir un pistolet et le brandit vers le contrôleur. Il ajoute : "Dans mon pays cela ne se passe pas comme ça."

Il a décidé volontairement
de ne pas parler français

Un collègue est témoin des menaces. Il explique que le voyageur est très provocateur. Il l'entend parler d'Allah. Il s'avère que le prévenu est en situation irrégulière avec une ordonnance de quitter le territoire français. Entendu, il nie les faits. Il précise qu'il ne se souvient pas d'avoir parlé d'Allah. S'il a fait des gestes, c'est qu'il ne comprenait pas ce qui disait le contrôleur, ce qui est contredit cependant par l'agent assermenté. L'homme originaire du Ghana confirme qu'il connaissait notre langue et qu'il avait décidé de parler en anglais.

Caen la Mer demande l'euro symbolique

L'avocate de la partie civile confirme au tribunal le 21 août qu'il avait intentionnellement utilisé l'anglais. Il a aussi précisé qu'il avait bien le droit de parler d'Allah. Elle demande 600€ pour la victime, 1€ au nom de Caen la Mer et 850€ de frais d'avocat. Dans son réquisitoire, le procureur affirme que les faits sont indiscutables. Le collègue de Twisto a confirmé qu'il a bien mimé le geste de menacer l'agent du tramway avec ses doigts ainsi que les propos rapportés. C'était une menace de mort sur un agent du service public. Il réclame de la prison avec sursis. Après délibéré, le prévenu, déclaré coupable, écope de 3 mois de prison avec sursis. Il devra dédommager la victime de 300€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat. Il réglera aussi 1€ à Caen la Mer et 254€ pour frais de procédure.

