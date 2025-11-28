Recyclage. Les Normands trient plus que la moyenne, mais pas suffisamment le plastique

Les Normands sont de bons élèves. Ils se distinguent avec 78,3kg d'emballages et de papiers triés par habitant en 2024, un nombre supérieur à la moyenne nationale de 72kg. La région se classe 8e en France. Toutefois, "le geste de tri doit s'amplifier", insiste Frédéric Quintart, directeur régional de Citéo, éco-organisme du recyclage.

Trier pour une planète en bonne santé

Les Normands, déjà bons élèves, peuvent faire la différence en triant mieux les plastiques. "Même si les performances de tri augmentent en Normandie, ne pas trier le plastique coûte plus de 1,6 milliard d'euros à la France chaque année", alerte le directeur régional.

En effet, si le tri du plastique augmente de 5% dans la région, il reste encore trop faible quant aux objectifs fixés au niveau national. "Le taux de recyclage du plastique est de 29% alors que nous visons 55% d'ici 2030", affirme Frédéric Quintart.

Les emballages légers comme l'acier, l'alu, le carton ou le plastique, puis le verre ainsi que les papiers graphiques peuvent être recyclés. Pour rappel, il ne faut pas imbriquer les emballages au moment du tri. L'industrialisation ne permet pas de séparer les différents éléments. Dans ces cas-là, ils partent alors au refus.