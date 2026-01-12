En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Football. Rolland Courbis, entraîneur passé par le SM Caen, est décédé

Sport. Après avoir perdu Jean-Louis Gasset il y a quelques semaines, les fans du football français apprennent aujourd'hui la disparition de Rolland Courbis, entraîneur passé par le Stade Malherbe Caen, lundi 12 janvier.

Publié le 12/01/2026 à 11h04, mis à jour le 12/01/2026 à 11h16 - Par Léo Besselievre
Rolland Courbis avait fait étape à Caen, en 2019, pour épauler Fabien Mercadal. - Philippe Sahonet - WikiCommons

Avec une liste de clubs où il a été impliqué aussi longue que sa légende dans le football français, Rolland Courbis est décédé, ce lundi 12 janvier, laissant un vide dans le monde du football français. Entre l'Olympique de Marseille, le FC Sochaux, l'AS Monaco, les Girondins de Bordeaux, le RC Lens, ou plus récemment le Stade Malherbe Caen, il aura tout connu en France, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il aura aussi été celui qui a fait découvrir au grand jour des grands noms actuels du football, comme Ousmane Dembélé avec le Stade Rennais.

Passé par le Stade Malherbe

En février 2019, Rolland Courbis est appelé en urgence par la direction du Stade Malherbe Caen, pour aider l'entraîneur déjà en place, Fabien Mercadal. Leur collaboration visait à maintenir le club en Ligue 1 à l'issue de la saison 2018-2019. A Caen, le Marseillais aidait son homologue à l'animation des entraînements et aux décisions tactiques. Malheureusement, après 8 défaites, 2 matchs nuls et seulement 4 victoires, le club normand est relégué en deuxième division à l'issue de la saison, après une défaite sur le plus petit des scores face aux Girondins de Bordeaux (0-1) le 24 mai 2019.

