Tennis de table. Les frères Lebrun à Caen mardi soir

Bayeux FC - OM n'est pas le seul événement sportif du mardi 13 janvier à Caen. Alexis et Félix Lebrun, les deux frères stars du tennis de table, se déplacent en Normandie pour y disputer un match de championnat. Si leur présence se fait très rare en déplacement avec leur club de Nîmes-Montpellier, celle-ci a été confirmée.

A partir de 19h30, le Caen TTC affronte la formation sudiste, en Pro A, à la halle sportive Saint-Jean-Eudes. Nîmes-Montpellier est actuellement 5e de Pro A, avec des succès à domicile en présence des deux prodiges, et des défaites à l'extérieur en leur absence.

Un effectif composé uniquement de Français

Félix, actuel numéro un Français, est aussi sixième joueur mondial. Son frère Alexis est 9e à l'échelle mondiale. L'équipe est aussi constituée d'Antoine Hachard, 26e Français et Caennais pendant six ans, d'Esteban Dorr, 31e national, et Grégoire Jean, 58e en France.

La billetterie du Caen TTC, actuel 9e de Pro A, indique qu'il n'y a plus de billets en vente pour assister à la rencontre.

Les frères Lebrun pourraient bien revenir à Caen d'ici un an. Les championnats de France de tennis de table pourraient se tenir au Palais des Sports.