Tennis de table. Pro A : Caen subit la loi de La Romagne

Opposé à La Romagne ce mardi 19 novembre 2019, Caen (Calvados) n'a ramené qu'un point de la septième journée de Pro A en s'inclinant 3-1. Cela met fin à leur invincibilité à domicile depuis le 15 mai 2018.

Le match

La rencontre avait bien commencé pour les Caennais avec le match de Niagol Stoyanov (n°26) contre Romain Ruiz (n°60). Le Normand, malgré quelques difficultés à se relâcher dans les deux premiers sets (11-9 et 12-14), va ensuite faire sereinement la différence et ouvrir le score en faveur des Calvadosiens, en gagnant les deux derniers sets 11-4 et 11-6.

Le deuxième match semblait déséquilibré sur le papier entre le Caennais Stéphane Ouaiche (n°28) et le Romagnon Chen Tianyuan (n°7). Ce fut le cas dans le premier set, perdu 11-2. Mais par la suite, les débats vont s'équilibrer, et le local va arracher le deuxième set 12-10, avant de céder 11-7, alors qu'ils ont passé la majeure partie de la manche au coude-à-coude. Dans l'avant-dernier set, il a été mené 9-6 avant de retourner le set et d'amener son adversaire au tie-break (11-9). Mais dans ce tie-break, il se fera mener directement 8-0, avant de revenir à un point (8-9), puis de céder 11-9. Le score est alors d'un match partout.

Plusieurs occasions manquées pour accrocher plus qu'un point

Le troisième match oppose Antoine Hachard (n°19) à Adrian Crisan (n°14). Le Caennais va dominer les débats dans le premier set avant de se faire une frayeur sur la fin (12-10). Il va poursuivre son effort et mener 9-6 dans la deuxième manche. C'est alors qu'il va se dérégler et subir la réaction de l'Angevin. Il va perdre 11-9 ce set avant de lâcher le match et de perdre les deux autres manches 11-4, laissant les visiteurs prendre l'avantage 2-1.

Le quatrième match opposera deux joueurs qui ont déjà gagné en début de soirée, et c'est Niagol Stoyanov qui aura la lourde tâche d'essayer de garder les Normands dans le match, avec une victoire obligatoire pour aller au cinquième match. Mais Chen va très vite prendre le contrôle et ne laisser que très peu de chances au Caennais de vivre dans ce match (uniquement dans le deuxième set, où il aura mené 8-6). Le Calvadosien s'inclinera 11-7 11-8 11-4, scellant la défaite du Caen TTC 3-1.

Les réactions

Xavier Renouvin (coach du Caen TTC) : "Je pense que ce n'est pas une honte de perdre contre une équipe comme celle de La Romagne. Ça fait partie des très bonnes équipes de Pro A. Malgré tout, c'est dommage de ne repartir qu'avec un seul point. Il y avait peut-être une possibilité pour en ramener deux. Maintenant la saison est longue, il y a des bons moments, des moments un peu moins bons. Ce soir, ça fait partie des moments un peu moins bons. Il faut continuer à se battre."

La fiche technique

Caen – La Romagne : 1-3

Stoyanov (n°26) bat Ruiz (n°60) : 3-1 (11-9, 12-14, 11-4, 11-6)

Chen (n°7) bat Ouaiche (n°28) : 3-2 (11-2, 10-12, 11-7, 9-11, 11-8)

Crisan (n°14) bat Hachard (n°19) : 3-1 (10-12, 11-9, 11-4, 11-4)

Chen (n°7) bat Stoyanov (n°26) : 3-0 (11-7, 11-8, 11-4)

Le prochain rendez-vous

Les Caennais se déplaceront à Angers le mardi 3 décembre prochain à 19 h 30, pour le compte de la huitième journée de Pro A.

