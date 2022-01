Caen. Tennis de table. Caen boucle la phase aller à la dernière place

Tout avait pourtant bien commencé, avec la victoire, la première de la saison pour lui, de Romain Lorentz, mardi 7 février 2017, dans ce match qui a opposé son équipe de Caen (Calvados), à La Romagne. La suite fut plus compliquée à négocier pour ses partenaires puisque Marcos Madrid s'est incliné face à Tianyuan Chen (0-3), tout comme Alexey Liventsov devant Adrian Crisan (1-3).

Plus de victoires, mais dernier

De nouveau en scène, Romain Lorentz n'a rien pu faire face à Tianyuan Chen (0-3). Avec ce revers, le Caen TTC reste dernier de Pro A. Un paradoxe dans la mesure où les Caennais ont remporté quatre matchs, soit deux de plus que Istres et un de plus que Roanne, qui sont pourtant devant au classement. "C'est le lot de la nouvelle formule, explique le coach caennais Xavier Renouvin. Chaque partie et remportée lors de chaque journée vaut un point et comme nous avons perdu plusieurs fois 3-0, nous le payons au classement."

Lors de la prochaine journée, le Caen tennis de table club ira à Angers, septième au classement.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table. Grosse claque pour Caen à domicile face à Hennebont

Ligue 1: Monaco sèche Nice, Paris nouveau dauphin