Caen. Tennis de table, Pro A. Caen ramène un point de Chartres

Sans surprise, le Caen tennis de table club (Calvados) n'est pas parvenu à s'imposer dans la salle du leader de Pro A, Chartres (3-1), mardi 4 avril. Seul Romain Lorentz a remporté son match face à Par Gerell (0-3).

Deux confrontations décisives

Cette nouvelle défaite pèse lourd au classement. Derniers, les Caennais se retrouvent désormais à six points du huitième, Roanne, et à trois longueurs du premier non relégable, Istres. Les hommes de Xavier Renouvin défieront d'ailleurs ces deux équipes lors des deux prochaines journées, à commencer par les Rhodaniens à Caen, vendredi 14 avril (19h30).

