Caen. Tennis de table. "A moi de rectifier le tir", estime le Caennais Romain Lorentz

Après l'argent un an plus tôt, Romain Lorentz s'est offert le bronze au championnat de France de tennis de table, dimanche 5 mars 2017. Licencié à Caen (Calvados), il participait à un tournoi plus relevé que l'an passé, les internationaux tricolores étant présents cette année, alors qu'ils étaient absents l'an dernier dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Rio.

Quel est votre sentiment après cette médaille?

"C'est la confirmation par rapport à l'an passé. Mais bon, on en veut toujours plus, et j'ai eu quelques occasions en demi-finale pour aller plus haut. J'espère que je les saisirai dans les années à venir."

Est-ce que ce tournoi peut vous booster pour le championnat avec Caen?

"Oui c'est possible. Déjà la victoire contre La Romagne m'a fait beaucoup de bien. Là je m'étais bien préparé et ça s'est confirmé. J'ai fait quatre bons matchs et c'est encourageant pour la suite."

Quels sont vos objectifs pour la fin de saison?

"Dans un premier temps, c'est l'opération maintien en Pro A avec Caen, avec un prochain déplacement à Angers le 13 mars. Il faut grappiller des points. C'est le gros objectif de cette fin de saison. Le maintien va passer par un maximum de combativité, car tous les matchs comptent et même si on perd une soirée, il vaut mieux perdre 3-1 que 3-0. Si on en est là aujourd'hui, c'est en partie à cause de moi. J'espère rectifier le tir pour apporter le maintien au club."

