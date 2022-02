Caen. Tennis de table, Pro A : débuts réussis pour le Caen TTC

Deux victoires, c'est le total qu'a enregistré le Caen tennis de table club (Calvados) en ce début de saison 2016 en Pro A, soit autant que sur tout l'exercice précédent ! Sèchement battu par La Romagne en ouverture (3-0), Caen a ensuite aligné deux performances de rang.

Classement surprenant

Sa victoire sur Angers relevait déjà du petit exploit, mais pas autant que celle réalisée mardi 20 septembre 2016 chez le champion d'Europe et de France, Pontoise. Là-bas, seul Romain Lorentz, au terme d'un gros combat, a lâché un point. Alexey Liventsov a confirmé son impressionnant début de saison tandis que Marcos Madrid s'est fendu d'une première victoire devant le redoutable Mattias Karlsson. Avec six points au compteur, le Caen TTC est quatrième de Pro A.

Le nouveau système de comptabilisation des points (chaque match gagné à l'intérieur d'une rencontre rapporte un point, ainsi une défaite 3-1 permet au vaincu de marquer un point) rend néanmoins le classement étonnant. Ainsi, si La Romagne et Chartres ne sont pas des surprises en tête, on retrouve Pontoise, Angers et Hennebont en queue de tableau. "Le championnat va être plus indécis, mais on devrait retrouver les gros devant à la fin. Vu les résultats de nos adversaires directs, ce début de saison nous permet simplement de ne pas être décrochés", avance Xavier Renouvin.