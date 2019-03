Tennis de table : un Caennais vice-champion de France 2019 ! 

Disputés au Mans depuis le début du week-end, les Championnats de France 2019 de tennis de table ont connu leur dénouement ce dimanche après midi 3 mars 2019 sur la courte défaite du joueur du Caen Tennis de Table, Antoine Hachard en finale face à Can Akkuzu, de Cergy Pontoise. Considéré comme étant un match à "50-50" par les spécialistes, les débats ont rapidement tourné en faveur d'Hachard. D'abord par un set initial serré et de haute qualité, remporté (12/10) un deuxième set géré et bouclé sur un échange magnifique (11/9). Mais Can Akkuzu retrouve des couleurs dans la troisième manche et relance les débats (7/11) avant de revenir à hauteur dans un quatrième set superbe (11/9). Les pendules ainsi remises à l'heure, un nouveau match débute et Can Akkuzu prend le large en l'emportant 11/5. Tout est plus compliqué pour Antoine Hachard qui pioche physiquement et ne parvient plus à retrouver le bon chemin, s'inclinant finalement dans la sixième manche 10/12 pour un score final de 4 sets à 2.

Demi-finale éprouvante, finale aux deux visages

Ce tournoi qui restera une référence pour le Caennais, il a commencé pour Antoine Hachard, tête de série numéro 6 du tableau final, contre Brice Olivier (La Romagne) avec une victoire sans faute, 4 sets à 0 (11/5-11/1-11/6-11/8). La suite et les huitièmes de finale ont donné lieu à un duel entre pensionnaires de clubs normands avec Enzo Angles (SPO Rouen) pour un premier match fou. Mené 1-0 puis repassé devant à 2-1, le Caennais s'est fait reprendre (2-2) avant de se détacher irrémédiablement pour un succès 4 sets à 2. Face à Simon Gauzy (Levallois) en quart de finale et avec un adducteur toujours douloureux, Antoine Hachard a su rester vaillant pour faire le break d'entrée et ne laisser que des miettes à son adversaire pour un succès net, 4 sets à 1. Est alors venue la grande demi-finale de cette journée. Contre Tristan Flore (Cergy), tête de série numéro 3 du tournoi, le niveau d'intensité est monté de plusieurs crans. D'abord aux avant-postes en menant 3 sets à 0, le joueur du Caen TTC s'est fait remonter à 3 sets partout avant d'aller chercher de folles ressources pour arracher sa place en finale au terme d'un septième set magnifique. Juste de quoi se retrouver face à Can Akkuzu, autre joueur de Cergy Pontoise pour une finale dont on connait l'issue pour le joueur du Caen Tennis de Table...

Les résulats

Finale : Antoine Hachard (Caen) perd contre Can Akkuzu (Cergy Pontoise) : 10/12 9/11 11/7 11/9 11/5 12/10

Demi-finale : Antoine Hachard (Caen) bat Tristan Flore (Cergy-Pontoise) 11/8-11/6-11/5-4/11-10/12-7/11-11/3

Quart de finale : Antoine Hachard (Caen) bat Simon Gauzy (Levallois) 13/11-11/8-9/11-11/8-12/10

Huitième de finale : Antoine Hachard (Caen) bat Enzo Angles (Rouen) 5/11-11/5-11/6-10/12-11/7-11/8

Seizième de finale : Antoine Hachard (Caen) bat Brice Olivier (La Romagne) 11/5-11/1-11/6-11/8

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : le SPO Rouen donne le ton

Tennis de Table : l'ALCL Grand-Quevilly finit la saison sur une victoire

Tennis de table : le SPO Rouen perd son invincibilité à domicile

Tennis de table : face au leader, le SPO Rouen laisse passer une belle occasion

Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly quitte la Champions League la tête haute