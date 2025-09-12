Tennis de table. Le Caen TTC débute la saison en affrontant les frères Lebrun

Le Caen TTC est de retour dans l'élite. Après un passage par la deuxième division, la formation caennaise s'apprête à retrouver la Pro A, et de quelle manière. Les Normands se déplacent le 14 septembre à Montpellier pour affronter l'Alliance Nîmes-Montpellier TT, club d'Alexis et de Félix Lebrun, stars tricolores de la discipline. Le premier match à domicile aura lieu le dimanche 21 septembre contre Thorigné-Fouillard. Parmi les nouveaux venus au Caen TTC figurent le Taïwanais Yan-Cheng Huang, 42e national et membre de sa sélection, André Landrieu, 64e national, ou le Japonais de 23 ans Yu Kayama, classé 80e. Stéphane Ouaiche (photo), Jules Cavaillé et Romain Lorentz rempilent pour l'exercice à venir.