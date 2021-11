Caen. Tennis de Table : Caen recrute Stéphane Ouaiche, double-champion de France

Au lendemain du prolongement de contrat d'Antoine Hachard au Caen TTC (Calvados), le club a officialisé ce jeudi 21 février 2019 la venue d'un nouveau joueur d'expérience pour la saison 2019-2020 en la personne de Stéphane Ouaiche, pongiste de 25 ans. Alors que le club a pour l'instant fait carton plein en Pro B et que sa promotion à l'étage supérieur est quasiment actée, c'est une recrue de choix qui viendra poser ses valises en Normandie. Il complétera l'équipe constituée d'Antoine Hachard, Marcos Madrid et Niagol Stoyanov.

Champion de France en 2014 et 2016

Originaire de Vincennes, Stéphane Ouaiche est passé par les clubs de Fontenay-sous-bois avant de s'engager avec Villeneuve-sur-Lot depuis 2011. "Il a eu une évolution énorme depuis son arrivée Villeneuve-sur-Lot à 19 ans avec son coach Julien Girard. C'est une excellente recrue" se réjouit Xavier Renouvin, l'entraîneur local. À son expérience en Pro A, s'ajoutent des titres de champion de France en 2014 et 2016. Il a aussi porté les couleurs tricolores à trois reprises : aux championnats du Monde à Tokyo en 2014 ainsi qu'aux championnats d'Europe en 2014 et 2015.

"Il est très apprécié du public français"

Avant même que la saison 2018-2019 ne soit terminée, et une montée qu'il faudra tout de même assurer lors des six matchs restants, le technicien caennais semble déjà séduit tant par les performances que par l'état d'esprit du 22ème joueur français. "Il a connu peu de clubs. C'est un garçon qui dispose d'une jolie palette de coups, qui est capable de jouer en variation. Il doit utiliser ça pour faire déjouer son adversaire. Il est très apprécié du public français, c'est un plus pour notre club".

L'an prochain, il semblerait que le gaucher s'entraîne à l'INSEP, là où s'entraînent déjà deux de ses futurs coéquipiers. Son objectif : retrouver la sélection nationale. Une bonne pioche pour Caen !