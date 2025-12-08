Conso. Ce que l'Etat vous obligera à installer dans tous les logements normands d'ici 4 ans : êtes-vous déjà en règle ?

L'idée n'est pas nouvelle : depuis un décret de 2023, chaque logement devait être équipé d'un thermostat programmable dès 2027. Mais face aux inquiétudes des propriétaires et des professionnels, le gouvernement a décidé d'accorder davantage de temps, en reportant à 2030 l'obligation.

Selon Roland Lescure cité par Le Parisien, cette installation obligatoire découle d'une directive européenne visant à mieux maîtriser le chauffage, réduire les dépenses énergétiques et alléger les factures.

Pourquoi cette obligation a été repoussée

Le ministre évoque une volonté de "laisser plus de souplesse" aux ménages. En Normandie, où de nombreuses habitations sont anciennes ou mal isolées, l'installation d'un système connecté peut représenter un vrai défi technique et financier.

D'autant que le coup de pouce financier mis en place en 2022 a été supprimé après plusieurs risques de fraude, compliquant l'accès à ces équipements.

27 millions de foyers encore à équiper en France

En France (et donc en Normandie) le chantier reste immense : environ 27 millions de logements ne disposent toujours pas du matériel requis.

Pourtant, selon le gouvernement, ce pilotage connecté permettrait de réduire en moyenne 15% de la consommation de chauffage en adaptant la température pièce par pièce.

Une mesure contestée, même après le report

L'opposition continue de dénoncer une contrainte financière pour les propriétaires. Le coût d'un thermostat connecté varie généralement entre 60 et 250€, plus 150 à 300€ d'installation.

Certains élus parlent d'une "charge énorme" pour les ménages déjà frappés par la hausse des prix de l'énergie. Des critiques qui résonnent particulièrement en Normandie, où beaucoup de foyers dépendent encore du fioul ou de systèmes anciens.

Ce que cela change concrètement pour vous en Normandie