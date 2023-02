Caen. Le thermostat désormais obligatoire dans les logements

Depuis la publication d'un arrêté dans le Journal officiel le 25 novembre dernier, la présence et le bon fonctionnement du thermostat doivent être vérifiés lors du contrôle annuel de la chaudière, dans les logements individuels ou immeubles collectifs. "En tant que professionnels, nous le faisions déjà, affirme Maurice-Serge Yaa, gérant de ASYAA Plomberie Chauffage à Colombelles, dans le Calvados. Mais avec cette loi, les clients sont informés qu'avoir un thermostat est une nécessité. L'État fait bien d'inciter la population à faire des économies d'énergie."

Des économies en vue

Si ce chauffagiste conseillait déjà à tous d'en posséder un, il regrette néanmoins que le prix affiché en bas de ses devis refroidisse parfois les particuliers. "Un matériel de chauffage non révisé et mal réglé entraîne des surconsommations importantes d'énergie, de l'ordre de 8 % à 12 %", indique le ministère de la Transition énergétique. Confirmation de Maurice-Serge Yaa, qui voit le thermostat comme un investissement rentable dans le temps, puisqu'on "chauffe moins, et donc on dépense moins". Le thermostat sert à réguler la température dans une pièce, grâce à des têtes thermostatiques posées sur les émetteurs, que sont les radiateurs.

S'il fait trop froid, il indique à la chaudière de fonctionner, en revanche s'il fait trop chaud, il lui ordonne de s'arrêter. "Aujourd'hui, l'idéal, c'est d'avoir un thermostat interactif, qui se contrôle depuis son smartphone", indique le professionnel. Vous pourrez ainsi contrôler la température de chaque pièce de votre logement depuis l'extérieur, et l'adapter en fonction de votre présence ou non. Quand vous êtes au travail, laissez votre pièce se refroidir, et rallumez le chauffage peu avant de revenir sur les lieux.