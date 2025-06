Seine-Maritime. Orages violents : jusqu'à 50mm de Pluie et des rafales à 100km/h en quelques heures cette nuit

Les rafales de vent et les précipitations ont été importantes en Seine-Maritime dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin. Pour rappel, la Seine-Maritime a été placée en vigilance orange par Météo France pour des orages violents.

50mm de pluie et des rafales allant jusqu'à 100km/h

Selon la préfecture de Seine-Maritime, dans le sud du département, dans les endroits où les orages ont été les plus violents, "des cumuls de pluie ont pu atteindre entre 40 et 50mm en quelques heures et des rafales de vent allant jusqu'à 100km/h". Dans le nord du département, où les orages ont été les moins violents, "les cumuls de pluie ont atteint entre 10 et 20mm en quelques heures et des rafales de vent entre 80 et 90km/h".

Au total, la Seine-Maritime comptabilise entre 10 000 et 15 000 impacts de foudre. L'activité électrique est restée très présente ainsi que de la grêle de façon très localisée.

Des événements annulés

Vendredi 13 juin au matin, le préfet de la Seine-Maritime a adressé un message de grande vigilance aux maires et présidents d'intercommunalités. Nombre d'entre eux ont ainsi pris la décision d'annuler ou de reporter différents événements prévus en soirée.

La circulation interdite sur le pont de Normandie, le Viaduc du Grand Canal et le pont de Tancarville

Des interdictions temporaires de circulation ont été prononcées vendredi 13 juin de 19h à minuit, sur le pont de Normandie, le Viaduc du Grand Canal et le pont de Tancarville, pour les piétons et les deux-roues, "pour lesquels aucun événement n'est à relever", a assuré la préfecture.

En soirée et une bonne partie de la nuit, jusqu'à 197 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'activité pour 141 interventions essentiellement marquées par des feux ou départs de feux causés par la foudre ou, pour de nombreux cas, des défaillances électriques, également causées par la foudre.