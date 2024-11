Seine-Maritime. Les transports scolaires suspendus ce soir, collégiens et lycéens appelés à rentrer plus tôt

En raison des conditions météo, la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté, jeudi 21 novembre, pour interdire le transport collectif d'enfants et le ramassage scolaire à partir de 18h sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du département. Les transports scolaires seront aussi suspendus vendredi 22 novembre dans la matinée en "raison d'un épisode de gel que connaîtra le département cette nuit", précise la préfecture.

Des retours anticipés

En réaction, la Région Normandie qui est en charge des transports scolaires a décidé d'anticiper le retour des élèves. Les collégiens et lycéens, inscrit sur des circuits numérotés à 4 chiffres commençant par 5 sont pris en charge dès le tout début d'après-midi, entre 13h et 14h. Pour les autres lignes et les élèves de maternelles et de primaires, la prise en charge se fait aux heures habituelles, les services étant terminés avant 18h.

Pour ce qui est des lignes régulières de transport de voyageurs, les "responsables sont chargés d'apprécier l'arrêt éventuel en fonction de la situation locale", indique l'arrêté.

D'ores et déjà, les transports collectifs d'enfants doivent réduire leur vitesse de 20km/h et ont l'interdiction de dépasser les autres véhicules.

La mesure était déjà en vigueur dans l'Orne, l'Eure, le Calvados et la Manche.

• A lire aussi. Tempête Caetano. La Normandie sous la neige : vos plus belles photos !