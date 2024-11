[Photos] Tempête Caetano. La Normandie sous la neige : vos plus belles photos !

Depuis ce matin, la neige tombe en abondance en Normandie, transformant le paysage en carte postale. Les températures avoisinent zéro degré, et plusieurs départements, comme l'Orne et le sud de la Manche, sont particulièrement touchés. Le Calvados et l'Eure se parent eux aussi d'un manteau blanc, tandis que la Seine-Maritime reste (pour le moment) épargnée.

La région est toujours placée en vigilance orange neige et verglas, selon Météo-France. Les transports scolaires sont suspendus pour éviter tout risque, et la prudence est de mise sur les routes.

Picauville (Manche) sous la neige. - Beatrice sergers voisin

Vassy (Calvados) sous la neige. - Manuela

Campagne de Villedieu (Manche) sous la neige. - Adeline

Coutances (Manche) sous la neige. - David Jaouen

Flers (Orne) sous la neige. - Noelle

Le Plessis-Grimoult (Calvados) sous la neige. - Virginie Fauvel

Le Vretot (Manche) sous la neige. - Valérie Pignol