Tempête Caetano. Les premiers flocons de neige sont tombés dans la Manche !

Des chutes de neige se produisent depuis le petit matin, ce jeudi 21 novembre sur le sud et centre-Manche, avec parfois de gros flocons.

La couche de neige au sol peut atteindre 2 à 5cm, et même localement 7 à 10cm selon Météo France. La Manche est placée en vigilance orange pour neige et verglas.

Prudence sur les routes

Une météo qui rend les conditions de circulation délicates sur l'ensemble du réseau routier. Soyez prudent.

Les transports scolaires et de voyageurs sont annulés dans le département, y compris les lignes 1 à 8 Cap Cotentin.

Concernant les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, ils ont l'interdiction de circuler depuis 6h du matin sur la RN 176 entre Avranches et la Bretagne, et sur la RN 174 entre Carentan et Guilberville. L'A 84 est fermée aux poids lourds entre Fougères et Caen, un itinéraire de délestage est mis en place.