Manche. Pluies verglaçantes : le Département déconseille de prendre la voiture ce soir

Des pluies verglaçantes sont annoncées mardi 16 janvier, dans la soirée, sur l'ensemble du département de la Manche, avec une arrivée prévue par le sud-Manche aux environs de 21h et pour une durée prévisible de trois à quatre heures.

Un salage préventif

Le Département appelle les usagers à la plus grande prudence et recommande vivement de ne pas prendre la voiture en soirée. "Les équipes du Département se tiennent prêtes à intervenir dans le cadre d'un salage préventif, et ce dès les premières pluies, afin d'éviter que l'eau ne gèle et que le verglas s'installe, précise le Département. Des patrouilles sont également prévues à partir de 4h, avec interventions en cas de besoin."