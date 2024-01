Neige et verglas. La Normandie en vigilance orange dès ce soir et demain 

La météo s'annonce très froide et capricieuse cette semaine. Si de la neige est prévu ce mercredi en Normandie, Météo France en prévoit possiblement dès ce soir. Elle place le Calvados, l'Orne et la Manche en alerte orange neige et verglas à partir de 22 heures. Une vigilance qui est de mise jusqu'à trois heures du matin. Attention donc, les routes pourraient être très glissantes ce mercredi 17 janvier au réveil.

Le lendemain justement, c'est une alerte pluie-inondation qui prend le relais, témoignant de fortes précipitations attendues. Cette vigilance jaune débute donc à trois heures, et se poursuit jusqu'à 18 heures dans les trois départements. Ensuite, l'Orne et le Calvados repasseront en vigilance orange neige et verglas jusqu'au lendemain, tandis que la Manche sera concernée par la même vigilance, mais de couleur jaune.

Et en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Les deux départements de l'ex Haute-Normandie sont concernés par une vigilance jaune neige et verglas à partir de 22 heures ce mardi. Vigilance qui passe du jaune à l' orange dans la nuit, et qui est de vigueur durant toute la journée. De fortes chutes de neige sont attendues dans le secteur, et Météo France précise dans son bulletin : "Les hauteurs de neige pourront atteindre 7/15 cm aux endroits les plus touchés de la Seine-Maritime et de l'Eure, trois à cinq cm sur les autres départements."

Des évolutions pourront être apportées dans le prochain bulletin de Météo France.