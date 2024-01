Normandie. Il va neiger mercredi, le point sur les prévisions

La météo n'est pas une science exacte, mais les différents scénarios s'accordent à peu près tous pour dire qu'il neigera mercredi 17 janvier en Normandie. Selon Thierry Loquet, prévisionniste chez Météo France, "dans tous les cas, un épisode neigeux aura lieu sur la région". La zone de contact entre une perturbation remontant du sud et l'air froid ambiant du nord devrait avoir lieu dans le nord de la Normandie, de quoi pouvoir tabler sur "au moins dix centimètres à l'intérieur de la Seine-Maritime, notamment dans le Pays de Caux et le Pays de Bray".

La Basse-Normandie aussi sous la neige

Mais les autres départements doivent aussi être touchés. Dès la nuit de mardi à mercredi, des pluies verglaçantes sont à craindre, avant qu'un redoux ne se généralise dans la journée. Une pluie froide est ainsi attendue, puis elle se transformera en neige dans l'après-midi. "Ce sera un épisode de courte durée, qui aura du mal à prendre, mais ça peut finir par blanchir par endroits", estime l'expert, qui prévoit entre 2 et 3 centimètres de neige pour la Manche, le Calvados et l'Orne.

Une neige qui doit tomber donc en fin de journée, et qui pourrait perturber le trafic à l'heure où les automobilistes rentrent du travail. Et des routes encore difficiles le lendemain matin. "Le ciel s'annonce ensuite dégagé, donc avec un fort refroidissement dans la nuit, et ce sera bien gelé jeudi matin, ça risque de beaucoup glisser". A noter d'ailleurs que pour le moment, les cinq départements normands sont déjà placés en vigilance jaune neige et verglas pour le mardi 16 janvier.

Encore une neige surprise ?

Certains secteurs devraient passer entre les flocons, dont notamment le Cotentin, les côtes, ainsi que le sud de la région. Mais attention, si le scénario est différent de la semaine passée et cette quantité de neige surprise, il existe une chance d'avoir un revirement de situation, qualifiée tout de même de "faible". Et là, "le scénario prévu pour la Seine-Maritime s'étendrait à toute la Normandie".

Et côté température ?

A partir de jeudi, une forte vague de froid s'installe à nouveau dans la région. "Dimanche, une nouvelle perturbation arrive et devrait chasser définitivement le froid", rassure le prévisionniste. En attendant, le mercure va descendre bien bas : "on peut retrouver les -7 ou -8 degrés de la semaine passée". Il n'est pas encore temps de ranger au placard les habits d'hiver.