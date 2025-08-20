En ce moment JUSTE APRES FREDERICKS GOLDMAN JONES
Bayeux. Le coureur Kévin Vauquelin incertain pour les championnats du monde après son exploit sur le Tour de France

Sport. Le coureur bayeusain de 24 ans s'est fait opérer mardi 19 août de la cheville après une chute domestique. Son retour à la compétition est encore incertain. 

Publié le 20/08/2025 à 08h47 - Par Elvire Alix
Kévin Vauquelin à l'arrivée de Caen au Tour de France 2025. - Florian Rochereuil

Véritable attraction du dernier Tour de France, où il s'est classé à la 7e place, Kévin Vauquelin traverse des jours plus compliqués.

Le coureur originaire de Bayeux, chef de la formation Arkéa-B&B Hotels, s'est blessé en chutant dans les escaliers avec une valise à la main, peu après son retour du Tour. Verdict : une fracture à la cheville.

Une opération à cinq semaines des mondiaux

Privé du critérium de Lisieux, le Calvadosien de 24 ans a finalement dû passer par la case opération. Celle-ci a eu lieu hier, mardi 19 août, à Lyon. Selon son équipe, la durée de sa convalescence reste pour l'heure indéterminée, et donc son retour à la compétition encore incertain.

Ce contretemps tombe au plus mauvais moment pour Vauquelin. A un peu plus de cinq semaines des championnats du monde de cyclisme, prévus du 21 au 28 septembre au Rwanda.

