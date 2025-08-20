Bayeux. Le coureur Kévin Vauquelin incertain pour les championnats du monde après son exploit sur le Tour de France

Véritable attraction du dernier Tour de France, où il s'est classé à la 7e place, Kévin Vauquelin traverse des jours plus compliqués.

Le coureur originaire de Bayeux, chef de la formation Arkéa-B&B Hotels, s'est blessé en chutant dans les escaliers avec une valise à la main, peu après son retour du Tour. Verdict : une fracture à la cheville.

Une opération à cinq semaines des mondiaux

Privé du critérium de Lisieux, le Calvadosien de 24 ans a finalement dû passer par la case opération. Celle-ci a eu lieu hier, mardi 19 août, à Lyon. Selon son équipe, la durée de sa convalescence reste pour l'heure indéterminée, et donc son retour à la compétition encore incertain.

Ce contretemps tombe au plus mauvais moment pour Vauquelin. A un peu plus de cinq semaines des championnats du monde de cyclisme, prévus du 21 au 28 septembre au Rwanda.