Rouen. Ivre, il percute une voiture de police et sa passagère jette un sachet de drogue par la fenêtre

Un simple contrôle routier s'est terminé en course-poursuite. Dimanche 12 octobre vers 8h20, une patrouille de police veut contrôler une voiture qui venait de s'engager sur la N28 en direction du pont Mathilde. Le conducteur n'a pas obtempéré. Se dirigeant vers le tunnel de la Grand'Mare, il a risqué de percuter le terre-plein central au niveau de l'échangeur à hauteur du CHU.

La police arrive à identifier la présence de trois personnes dans le véhicule : le conducteur et deux femmes, dont l'une sur le siège passager avant. Lors de la course-poursuite, elle jettera un sachet par la fenêtre.

0,86 gramme d'alcool par litre de sang

Le fuyard s'est engagé dans le tunnel de la Grand Mare, percutant la voiture de police. La passagère avant a réussi à quitter la voiture en marche, sans se blesser. Le chauffard terminera sa course dans le rond-point de la Prévotière à Bihorel, après avoir percuté un trottoir.

L'homme est âgé de 33 ans. Il avait consommé de l'alcool : 0,86 gramme d'alcool par litre de sang. Sa passagère confirmera avoir jeté un sachet par la fenêtre de la voiture, contenant des stupéfiants.