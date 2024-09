Rouen. Alcoolisé, un conducteur tente d'échapper à la police

Dimanche 8 septembre vers 2h15 du matin, un équipage de police repère une voiture roulant à vive allure, rue du Val d'Eauplet à Rouen. Les agents veulent contrôler le conducteur mais ce dernier ne s'arrête pas. Une course-poursuite s'engage. Le fuyard a un comportement dangereux, slalomant entre les voitures et dépassant des lignes blanches. Il finit tout de même par s'arrêter à Tourville-la-Rivière, et pour cause, son réservoir d'essence était vide. L'homme essaye de prendre la fuite à pied mais il est rapidement arrêté. Ce jeune de 21 ans, habitant Amfreville-la-Mi-Voie, était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue.