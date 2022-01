Rouen : un automobiliste ivre fuit la police et perd le contrôle

L'automobiliste a d'abord été aperçu par une patrouille de police secours en train de circuler sur un couloir de bus puis de griller deux feux rouges place du Général de Gaulle, à Rouen, un peu avant 2 heures du matin. Il a ensuite refusé de se faire contrôler et a pris la fuite, rue de la République, a vive allure. Mais sa course s'est terminée quai Corneille contre un feu tricolore et un panneau publicitaire, entièrement détruits par le choc. Si la voiture a été lourdement endommagée, ni le conducteur ni son passager n'ont été blessés.

Interpellés, le premier était ivre (2,28 grammes par litre de sang), sous le coup d'une annulation de permis, n'avait pas effectué le changement de titulaire de la carte grise et n'avait pas d'assurance ! Agé de 28 ans et résidant à Mont-Saint-Aignan, il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.