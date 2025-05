Près de Rouen. Sans permis et à 16 ans, il se lance dans une course-poursuite avec la police

Le jeune homme de 16 ans a finalement pu être interpellé par la police à Elbeuf, à l'issue de sa course folle. Tout commence vers 19h, mardi 6 mai, alors qu'une patrouille cherche à contrôler un véhicule qui a grillé un stop à Orival manquant de percuter une autre voiture, rapporte une source policière.

Alors que les policiers s'approchent, le conducteur de la voiture effectue une manœuvre et prend la fuite à vive allure, rejoignant d'abord les Essarts. Les policiers suivent à distance et voient que la voiture percute un terre-plein central, mais parvient à reprendre sa course jusqu'à revenir à Orival, puis à Elbeuf, où elle s'arrête dans une impasse.

Des policiers menacés par une quinzaine d'individus

A l'intérieur du véhicule, six personnes, pour un véhicule de cinq places, prennent la fuite à pied. Les policiers se sont concentrés sur le conducteur du véhicule qu'ils ont cherché à interpeller. Au moment de l'arrestation, les policiers ont été pris à partie par une quinzaine d'individus qui se sont montrés menaçants. "Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour éloigner les individus, le temps que la fourrière prenne en charge le véhicule", indique la même source policière.

Le jeune conducteur de 16 ans, sans permis donc, a été placé en garde à vue.