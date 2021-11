Elbeuf : un siphonneur de carburant interpellé

La Brigade anti-criminalité, alertée, avait été requise peu après 4h30 du mtin rue Elisée Reclus, à Elbeuf, où un jeune homme avait été aperçu en train de s'affairer près d'une voiture stationnée. En arrivant sur place, les policiers ont découvert deux voitures dont la trappe à carburant était ouverte. Plus loin, ils ont ensuite constaté le forçage d'une portière d'une Peugeot 406 et des bidons de 20 litres dans le coffre. Et c'est là que l'homme s'est fait remarquer : au volant d'une autre voiture, il a tenté de prendre la fuite, mais a rapidement été rattrappé par les forces de l'ordre. Il présentait tous les signes de l'ivresse et n'était pas titulaire du permis de conduire.

Dans son véhicule, ont été retrouvés un bidon de 20 litres d'essence et une pompe manuelle, utilisée pour siphonner les réservoirs. Trois autres bidons ont été découverts à proximité, sous un buisson. L'homme, âgé de 20 ans et domicilié à Elbeuf, a été placé en garde à vue.