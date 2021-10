Elbeuf : les voleurs cachés dans la maternité !

Mercredi 8 novembre, il est 18h20. Les forces de l'ordre du Groupe de sécurité de proximité (GSP) sont requis à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Un homme est en train de forcer une voiture stationnée sur le parking du centre hospitalier des Feugrais. A leur arrivée sur place, deux complices situés un peu plus loin sifflent et les trois hommes décampent et se réfugient... dans l'hôpital. Dans quel service se sont-ils cachés ? Le personnel de l'hôpital a la bonne idée de jeter un oeil sur le système de vidéo-surveillance : les trois hommes sont repérés dans le service maternité !

Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Agés de 16 à 24 ans, ils étaient originaires de Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Louviers.