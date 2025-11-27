En ce moment Relax, take it easy MIKA
Le Havre. Le Volcan aura un petit frère en ville haute, dans le quartier de la Mare Rouge

Culture. A l'occasion du conseil municipal, lundi 24 novembre, la Ville du Havre a lancé le projet d'antenne du Volcan en ville haute. Il ne sera pas implanté dans le centre commercial du Mont-Gaillard mais dans un nouveau bâtiment, à la Mare Rouge.

Publié le 27/11/2025 à 18h13 - Par Célia Caradec
Le Volcan, scène nationale du Havre, devrait avoir une antenne en ville haute à horizon 2030. - Célia Caradec

Implanter une scène nationale au cœur d'un quartier populaire. C'est le projet envisagé par la municipalité d'Edouard Philippe, avec la création d'une antenne du Volcan en ville haute.

L'implantation dans la galerie d'Auchan abandonnée

Initialement, c'est dans le centre commercial Le Grand Cap, où se trouve l'hypermarché Auchan, que la ville envisageait d'installer cette seconde salle du Volcan. Une galerie qui comprend de nombreux espaces vides et où déménagera la bibliothèque Raymond Queneau, au printemps 2026. "C'est un projet de longue date. Nous avions envie de reproduire ce qui existe au centre-ville avec l'espace Niemeyer, c'est-à-dire une belle bibliothèque adossée à la scène nationale", rappelle Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture.

Si la bibliothèque est d'ores et déjà en cours d'aménagement, le Volcan "bis" ne verra finalement pas le jour dans la galerie marchande. "Les propriétaires ont souhaité se retirer du projet pour pouvoir y implanter plutôt des enseignes commerciales", poursuit l'élue. Cinq autres sites ont été identifiés, et c'est finalement un terrain situé dans le quartier voisin de la Mare Rouge qui a été retenu.

Une salle de 250 places

C'est donc un nouveau bâtiment, marqué par "un geste architectural" fort, qui sortira de terre "à horizon 2030-2031", sur un terrain situé à l'angle de l'avenue du Bois au Coq et de la rue Florimond Laurent. Il comprendra non seulement l'antenne du Volcan mais aussi la crèche des Coquelicots, déjà implantée à côté de ce terrain dans un bâtiment vieillissant (le centre social L'Escale, construit dans les années 1970). "On garde une proximité avec la galerie commerciale, on est au cœur du quartier, en face du siège d'Alcéane et près de la piscine et, ce qui est important, c'est l'accessibilité avec le tramway qui passe juste à côté" souligne Fabienne Delafosse.

Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture

Outre la crèche, le bâtiment accueillera une salle de spectacle d'environ 250 places, des studios pour les artistes en résidence, un espace bar, et deux salles d'animation à destination du public scolaire. "Cette antenne du Volcan sera particulièrement axée sur les spectacles jeune public, pour lesquels nous avons une demande constante et en expansion chaque année" assure l'adjointe au maire.

Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture

Le conseil municipal du Havre a adopté à l'unanimité, lundi 24 novembre, la délibération qui entérine le lancement de maîtrise d'œuvre pour ce petit frère du Volcan et la crèche qui y sera implantée. Le coût final du projet n'est pas encore connu, mais il sera de plusieurs dizaines de millions d'euros.

