Ouistreham. La pêche de coquillages interdite à la pointe du Siège

Les amateurs devront patienter un peu. En raison de fortes précipitations ces derniers temps, la qualité sanitaire des coquillages s'en retrouve dégradée au niveau de la pointe du Siège à Ouistreham. Ce mercredi 26 novembre, le préfet du Calvados prend la décision d'interdire, temporairement, la pêche des coquillages. Décision prise jusqu'à nouvel ordre.

Moules et huîtres

Cela concerne notamment les moules et les huîtres, soit les coquillages non fouisseurs. Les coquillages fouisseurs, comme les coques ou les couteaux, sont déjà interdits de pêche sur le secteur.