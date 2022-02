Calvados. Pêche à pied interdite entre les estuaires de la Dives et de l'Orne

C'est un phénomène habituel depuis plusieurs années : les épisodes de fortes pluies entraînent des débordements des eaux usées.

Ces précipitations, couplées à des travaux dans l'avant-port de Caen-Ouistreham (Calvados) à partir du 4 novembre 2019, font craindre aux autorités des contaminations sur les coquillages. À cela s'ajoutent des analyses microbiologiques non-conformes sur des moules prélevées le 22 octobre 2019. En conséquence, la pêche à pied de tout type de coquillage est interdite sur le secteur de la pointe du Siège à Ouistreham, au moins jusqu'à la levée des travaux.

Par ailleurs, les fortes pluies ont aussi entraîné une contamination microbiologique des coquillages sur le secteur de l'estuaire de la Dives à Merville-Franceville-Plage, où la pêche à pied est également interdite depuis le 22 octobre 2019.

Enfin, un arrêté interdit également la pratique de la pêche à pied dans la baie de Sallenelles.

Globalement, la zone interdite s'étend entre les estuaires de la Dives et de l'Orne, et comprend les communes de Cabourg, Varaville, Merville-Franceville-Plage, Sallenelles et Ouistreham.

