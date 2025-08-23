[Photos] Hérouville-Saint-Clair. Au parc Ornavik, j'ai découvert les secrets des Vikings

Me voici arrivée au parc de reconstitution Ornavik, situé à Hérouville-Saint-Clair, où plusieurs activités m'attendent tout au long de l'après-midi pour vivre la Normandie du Xe siècle, partagée entre Carolingiens et Vikings. Néanmoins, une chose primordiale manque afin de vivre l'expérience à fond : un costume d'époque. J'opte alors pour cette robe tunique verte, et me voilà fin prête.

A la rencontre des artisans

Samuel Barth, responsable tourisme du parc, commence par m'en raconter l'histoire : "Nous sommes ouverts depuis 2011." L'idée revient à Christian Sébire, inspiré par la visite en 2001 de Guédelon, ce château médiéval en construction depuis 1997 en Bourgogne, réalisé avec des techniques d'époque. Le projet d'Ornavik s'est concrétisé en 2009 par la création de l'association "Les Vikings an 911" qui, depuis, porte le projet. Près de 800 personnes ont déjà donné de leur temps pour le parc : "Tout ce que vous voyez a été construit par des bénévoles."

Et c'est à mon tour de construire. Mon premier atelier ? Fabriquer des briques avec de l'argile. Cela va servir à la construction d'une église carolingienne. Pour cela, je forme une petite boule humide que j'aplatis sur le moule en forme de brique, pour arriver petit à petit à le remplir complètement. Ces briques nouvellement formées seront séchées et cuites ultérieurement pour être utilisables.

Après m'être lavé les mains, je pars pour ma seconde activité : couper du bois. Phillipe Bonfardin, référent bois sur la partie carolingienne, m'explique "qu'il adore transmettre son savoir". C'est un ancien du métier qui a choisi de passer une partie de sa retraite à Ornavik. Sous ses conseils, je fais bien attention à mes doigts... Avant d'entrer dans le village des Vikings, je fais un dernier arrêt chez les Carolingiens, pour apprendre à faire un panier en osier. Je peinais au début à trouver la technique pour entremêler l'osier, mais une fois celle-ci maîtrisée, on ne m'arrêtait plus !

Place maintenant à la partie viking. J'apprends, en même temps que les visiteurs, comment tisser du fil de fer, de la laine ou encore comment jouer au morpion de l'époque.

Je m'arrête au stand d'Eric Lecompte, qui nous présente son rôle au sein du village : "Je reconstitue des objets en os, en corne, en bois de cerf, en respectant les dimensions d'époque, puis je les présente aux visiteurs." Le commerce prenant une place importante chez les Vikings, Eric Lecompte s'occupe également d'éduquer les touristes à ce sujet. Il insiste : "Il n'y a pas que la guerre qui rythmait la vie du peuple viking, il y avait aussi le commerce, qui était primordial chez eux." C'est ainsi que se termine ma visite, passionnante grâce aux différents bénévoles.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30. Tarifs : de 9 à 14€.