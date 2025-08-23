Rouen. Une immersion gourmande au marché Saint‑Marc

Samedi 30 août, Rouen Tourisme organise une visite de 2h30 au marché de la place Saint‑Marc avec le gastronome Bruno Bertheuil. Le parcours débute à 10h et combine histoire et gastronomie : d'abord, une introduction à l'histoire de la place, marquée par ses halles du XIXe siècle et son riche passé. Au cœur de la matinée, les participants rencontrent des producteurs locaux, remplissent un panier de produits normands – fromages (neufchâtel, camembert), charcuterie, huîtres, fruits de saison… – puis se dirigent vers l'Aître Saint‑Maclou pour une dégustation, sucrée et salée, accompagnée de cidre.

Pratique. 28€. Réservation sur visiterouen.com.