Hérouville-Saint-Clair. Orelsan première tête d'affiche du festival Beauregard 2026 ! Les billets déjà en vente

Il est le grand monsieur de cette rentrée à Caen. Après l'annonce d'une tournée qui fait le plein et la présentation en avant-première de son film Yoroï, Orelsan fait encore parler de lui. Le rappeur caennais est le premier nom du cru 2026 du festival Beauregard, situé à Hérouville-Saint-Clair. Il s'y produira jeudi 2 juillet pour un spectacle d'1h30. "On vous a préparé une nouvelle tournée, pleine de surprises. Un spectacle inédit, encore plus fort et inattendu", promet Orelsan.

"S'il est un artiste capable de faire entrer en communion le festival tout entier, c'est bien lui", salivent les organisateurs, qui voyaient comme une évidence la présence de la tête d'affiche locale, apparue aux côtés de Gringe l'an passé.

Les billets déjà en vente

Ce lundi 13 octobre, 5 000 pass 3 et 4 jours ont déjà trouvé preneurs, en quelques minutes à peine, sans que la programmation ne soit connue. Dès à présent, les pass 1, 2, 3 et 4 jours sont disponibles en ligne. Rendez-vous demain, mardi 14 octobre, au guichet du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair.