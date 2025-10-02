En ce moment Tears Sabrina CARPENTER
Caen. On était à l'avant-première de Yoroï en présence d'Orelsan : "Ce film, c'est moi dans un monde parallèle"

Culture. Orelsan revient dans les salles de cinéma avec Yoroï. Il se confie après avoir présenté son film à des centaines de chanceux, jeudi 2 octobre au Pathé de Caen.

Publié le 02/10/2025 à 20h47
Orelsan était à Caen le jeudi 2 octobre pour présenter son nouveau film baptisé Yoroï. Un film qu'il veut familial, avec un univers fantastique japonais, de l'humour, et beaucoup d'action !

Yoroï sortira dans les salles le mercredi 29 octobre, mais une avant-première organisée jeudi 2 octobre au Pathé de Caen a permis à de nombreux fans d'apprécier en exclusivité le deuxième film du rappeur Orelsan, dans lequel il joue son propre personnage. Un Orelsan que l'on voit en plein burn-out. "C'est un projet rafraîchissant et une thématique que j'aurais pu aborder en musique", relate-t-il. Pour s'éloigner du quotidien, il s'exile avec sa compagne, enceinte, au Japon. Il va y faire la rencontre de Yokai, créatures mystiques au pays du Soleil levant, qui le feront lutter contre ses démons intérieurs. "On voulait faire une comédie familiale d'aventure, avec de l'action, et qu'il y ait une forme de morale", résume le rappeur, qui agrémente son film de quelques chansons originales. Mais pas de sorties sur les plateformes envisagées pour le moment : "il faut aller voir le film", sourit le Caennais.

De la fiction ou du réel ?

"C'est l'histoire d'un gars qui va attendre un enfant, et qui a tendance à fuir un petit peu", résume Orelsan. De quoi faire des similitudes avec la vie réelle ? "Ce n'est pas un biopic, mais je dirais de l'autofiction. On part d'un truc réaliste, qui bascule dans le n'importe quoi. Mais pas vraiment n'importe quoi, car on évoque des sujets qui parlent à tout le monde. Je dirais que c'est Orelsan dans un monde parallèle." 

Le projet de ce film a été lancé il y a quatre ans, sur une idée de David Tomaszewski, le réalisateur. Blindé de références au Japon, le tournage a été réalisé sur place. "Un rêve" pour Orelsan. Mais la Normandie n'est jamais très loin, en témoigne les quelques répliques bien senties du rappeur, qui, à l'aide de son humour caractéristique, fait des références à ses racines. Les spectateurs seront ravis de savoir que le maire de Pont-l'Evêque et son festival fictif Rap et Fromage y sont cités !

Orelsan

