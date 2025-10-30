En ce moment We Pray COLDPLAY
Pont-l'Evêque. "Transformons le festival Rap & Fromage en une réalité" : le maire invite Orelsan après avoir été cité dans Yoroï

Culture. Dans son film "Yoroï", sorti ce mercredi 29 octobre, Orelsan évoque à plusieurs reprises Pont-l'Evêque, et notamment son festival fictif Rap & Fromage. Le maire de la commune augeronne l'invite à y participer, et à faire devenir cette blague réalité.

Publié le 30/10/2025 à 17h30 - Par Lilian Fermin
Yves Deshayes, le maire de Pont-l'Evêque, n'est pas contre un featuring entre sa commune et Orelsan, qui l'a cité dans son nouveau film Yoroï. - Lilian Fermin

Et s'il advenait quelque chose concret de cette blague ? Dans Yoroï, le deuxième film d'Orelsan, le rappeur caennais joue son propre rôle. En plein burn-out, il s'exile au Japon, et finit par rallumer son téléphone. Son père l'appelle, et lui demande s'il est toujours d'accord pour participer au festival Rap & Fromage, qui se déroule à Pont-l'Evêque. D'ailleurs, le maire, fictif, de la commune est cité à plusieurs reprises.

Orelsan invité à la Fête du fromage, et au cinéma Le Concorde

Amusé, le (vrai) maire de Pont-l'Evêque Yves Deshayes prend la blague très au sérieux, et invite l'artiste : "La célèbre Fête du fromage est disposée à l'accueillir. Et s'il veut se joindre à nous pour la préparation du festival Rap & Fromage, ce serait super. Transformons ce festival imaginaire en une réalité", sourit celui qui souhaite désormais voir le film. Et autant que cela soit au cinéma de la commune, Le Concorde. D'ailleurs, Orelsan y est invité par le maire "pour une rencontre avec son public". 

Yves Deshayes

Au-delà de la plaisanterie, Yves Deshayes se réjouit de ce clin d'œil de la part du Caennais "attaché à ses racines". Ces citations sont pour lui "un honneur". Et un petit coup de projecteur sur la capitale du pays d'Auge, "liée à ce produit remarquable qu'est le pont-l'évêque, le vrai pont-l'évêque de chez nous. Il a un goût typique de la notre région, et on en est fier !"

Mais pourquoi Orelsan parle-t-il de Pont-l'Evêque dans "Yoroï" ?

Impossible pour le rappeur normand de ne pas faire de références à ses racines dans son deuxième film. Alors il lui fallait prendre une ville, et son choix s'est porté sur cette commune. "Pont-l'Evêque, c'est plus drôle que Fleury-sur-Orne, car c'est un fromage", plaisantait-il lors de la présentation de son film au Pathé des Rives de l'Orne à Caen. "C'est aussi l'histoire d'un mec qui fuit, alors avoir son père qui lui rappelle des trucs très normands tel que le fromage, ça résonne." 

Déjà annoncé à Beauregard en 2026, Orelsan sait que participer à un deuxième festival dans le Calvados ne tient plus qu'à lui.

