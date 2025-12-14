En ce moment Ma Meilleure Ennemie (feat Pomme) STROMAE
Rouen. Branches de sapin et ruban rouge : j'ai fait ma propre couronne de Noël

Loisir. Les fêtes approchant à grands pas, la rédaction a testé la conception de couronnes de Noël. Un moment convivial et chaleureux.

Publié le 14/12/2025 à 19h00
Comptez environ une heure pour la fabrication d'une couronne de Noël. D'autres enseignes proposent ce genre d'atelier à Rouen.

La saison des fêtes de fin d'année est définitivement lancée. La course aux cadeaux a commencé et nombreux sont ceux qui s'occupent déjà de la décoration. Spécialiste "de la dernière minute", je décide, pour une fois, de m'y prendre en avance et m'inscris à un atelier de confection de couronnes de Noël. Je suis aimablement accueilli au café-restaurant Bibelot, rue de la Vicomté à Rouen, pour un atelier avec la fleuriste nomade Brigitte Soares. Toutes les participantes sont arrivées. Oui, je suis le seul homme autour de la table. Même pas peur ! Chacun est équipé d'une paire de cisaille, et de fil de fer pour attacher des branches de sapin à la base structurelle du projet : une couronne de paille. "Placez vos branches sur le devant, pas besoin d'en mettre derrière", nous explique la fleuriste. Une fois la couronne bien garnie, passons à l'assemblage de décorations. Boules de Noël, bâton de cannelle, orange et citrons séchés, ruban, épine de pin dorée, etc. La fleuriste dispose toutes les décorations sur la table et c'est parti pour cette étape purement créative. Il faut laisser libre cours à son imagination, la couronne étant "le reflet de notre personnalité", indique Brigitte Soares. Pas de quoi me rassurer vu l'état de ma couronne pour le moment. Pour lui donner plus de caractère, j'ajoute quelques éléments en tentant de varier un peu les tons tout en évitant de saturer l'espace. Je suis quelqu'un de mesuré, essayons de le faire savoir à travers cette couronne. Pour bien attacher les décorations, il faut utiliser un pistolet à colle. Sous l'effet de la chaleur les éléments s'attachent très facilement. Un ruban rouge ici, une pomme de pin là, quelques tranches d'agrumes séchées, de la cannelle... En quelques minutes le tour est joué.

Ambiance détendue

"Pas mal pour une première fois, non ?", demandé-je aux filles qui approuvent. "Elles disent ça parce qu'elles sont indulgentes", rebondit Anne Bultel, une des participantes, un brin moqueuse. Eclats de rire dans la salle. Seul homme à la table, je suis une cible facile, forcément, mais j'assume ma différence. "Ne l'écoutez pas, elle est très bien votre couronne", me lâche une autre participante. L'ambiance est conviviale, l'accueil chaleureux. Je l'admets, mes camarades de classe ont été plus appliquées que moi, surtout Anne Bultel qui connaît bien l'exercice. "J'ai le matériel à la maison et j'ai même pris des cours mais c'est tout aussi agréable de le faire à plusieurs." Il n'y a plus d'atelier programmé à Bibelot, mais Damcakes, Amaï ou Linda Home, d'autres boutiques rouennaises, organisent aussi des ateliers de couronnes de Noël.

