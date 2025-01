Place du commerce. Quelles nouveautés à découvrir en janvier en Seine-Maritime ?

En ce début d'année, découvrez trois nouveautés à Rouen et dans l'agglomération. Il s'agit de Primaprix, une enseigne discount, Bibelot, un café-restaurant à Rouen, et la cave La Vignery à Roumare.

Produits discount, restaurant et vin

Au mois de décembre, l'enseigne espagnole Primaprix s'est installée au 11 rue Beauvoisine à Rouen à la place du magasin de jeux Oxybul. Comme chez Hema ou Action, on y retrouve des produits alimentaires, d'hygiène et de beauté à petits prix. Du côté de la rue de la Vicomté, un nouveau café-restaurant est aussi à découvrir, Bibelot. On peut y manger et acheter des objets de décoration venus de l'étranger. Un concept original créé par la famille Blot. Enfin, les amateurs de vins et autres boissons vont être ravis. Un nouveau caviste vient de s'installer à Roumare, près de Rouen. Il se nomme La Vignery. Rhum, whisky, champagne, bière sont à retrouver en rayon avec des options sans alcool.

