Place du commerce. Nouveaux commerces : des bonbons, pâtisseries et bouquets colorés à découvrir à Rouen

La ville de Rouen s'enrichit de nouveaux commerces. L'Atelier G s'est installé rue du Gros-Horloge, Les Bouquets Brigitte, rue de la Pie et le centre commercial Saint-Sever accueille une nouvelle boutique Maison Yvonne.

Confiserie, fleurs et choux

Les becs sucrés vont pouvoir goûter les confiseries de L'Atelier G qui a élu domicile à côté du Gros-Horloge. Toutes les gammes des Bonbons Barnier, fabriqués à Saint-Etienne-du-Rouvray, sont en vente en rayon aux côtés des pâtes de fruits, nougats et chocolats. Quelques mètres plus loin, rue de la Pie, près de la place du Vieux-Marché, un nouveau fleuriste vient d'ouvrir, Les Bouquets Brigitte. La gérante, Brigitte Soares, compose elle-même des bouquets colorés dont les tonalités s'adaptent aux saisons. Enfin, un nouveau point de vente Maison Yvonne s'est installé dans le centre Saint-Sever. Les habitués vont pouvoir acheter les célèbres choux fourrés de crème pâtissière aux mille et une saveurs.

