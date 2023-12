Place du commerce. Trois découvertes à ne pas manquer

La rue Saint-Nicolas de Rouen a l'air de plaire aux commerçants. Deux nouvelles boutiques viennent d'ouvrir. Il s'agit de Gloria, un magasin concept, et Les Filles à papa, une boutique de prêt-à-porter féminin. Toujours dans le centre-ville, un autre magasin de vêtements s'est installé rue Massacre : Le Comptoir des quartiers.

Un magasin concept et des vêtements

Avis aux amateurs de découvertes, un nouveau magasin concept est arrivé à Rouen, au 19 rue Saint-Nicolas. Chez Gloria, on retrouve du sirop artisanal, des sacs à main et des ceintures pour femmes, des tasses et des vêtements. A quelques pas de là, au n°29 de la même rue, la boutique de vêtement Les Filles à papa est aussi à découvrir. Cette adresse est dédiée au prêt-à-porter féminin où vestes, pantalons et autres accessoires sont à l'honneur. Et pour rester dans la mode, un autre magasin a lui aussi ouvert ses portes au 11 rue Massacre, c'est Le Comptoir des quartiers, un concept "de boutiques de quartiers" qui propose des pièces tendances. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.