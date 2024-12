Rouen. L'enseigne espagnole Primaprix s'installe à la place du magasin Oxybul

Après Stokomani, Action, Normal, Hema, B&M et Flying Tiger, des magasins discount installés à Rouen et dans l'agglomération, une toute nouvelle enseigne d'origine espagnole ouvrira ses portes en ce mois de décembre à Rouen. Ce sera Primaprix. Elle remplacera le magasin de jeux pour enfants Oxybul, situé au 11 rue Beauvoisine.

Des produits à petits prix

Dans ce nouveau magasin, on retrouvera des produits alimentaires et d'hygiène, des cosmétiques, du maquillage, etc. Selon Primaprix, vous retrouverez "uniquement des grandes marques internationales ou des produits très populaires dans leur pays d'origine" à petits prix.

Aujourd'hui, l'enseigne recense au total 245 magasins. "Nous avons ouvert notre premier magasin à Madrid en 2015 puis le premier en France en 2022", peut-on lire sur le site officiel de l'enseigne. Il s'agissait de celui de Pontault-Combault, situé en Seine-et-Marne.