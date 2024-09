Rouen. Normal, Chaussea, Starbucks… Les nouveautés de la rentrée au centre Saint-Sever

"Ce sont des locomotives", estime Audrey Anne, la directrice du centre Saint-Sever de Rouen quand elle évoque les nouvelles enseignes qui ont ouvert en août ou vont ouvrir en septembre. Parmi elles, les très populaires Normal, qui ouvre jeudi 12 septembre, Starbucks, qui ouvre le 20 septembre, ou encore Chaussea qui a ouvert le 17 août (lire par ailleurs).

Des projets à venir

La vacance se fait de plus en plus rare dans le centre. A découvrir également depuis le mois d'août, la boutique Ateli, magasin éphémère qui rassemble un collectif de créateurs rouennais sur de l'habillement et de la décoration. "Ils ont fait une belle boutique en très peu de temps et devraient rester au moins jusqu'à la fin de l'année", développe Audrey Anne. Le Foot Locker du rez-de-chaussée doit déménager dans un espace plus grand au 1er étage. A venir aussi, une boutique Krys, ou encore Ophtalmed, qui proposera des consultations ophtalmo.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.