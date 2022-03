Rouen. Rouen : un nouvel espace loisirs et restauration au centre Saint-Sever

Plus de services, une meilleure offre de restauration, un large choix de loisirs… C'est le pari qu'a pris le centre commercial Saint-Sever lors des grands travaux de rénovations qui ont été lancés pour offrir un vrai lifting à cet équipement des années 70.

L'espace verrerie sera officiellement inauguré mercredi 4 décembre à 11 heures. Un espace sur trois étages consacré aux loisirs, à la restauration et aux services. "Le centre Saint-Sever n'est pas uniquement un endroit où on vient acheter des vêtements de temps en temps. C'est un lieu de rencontre et de partage aussi", explique Gauthier Hardouin, directeur du centre.

Les travaux doivent s'achever le 4 décembre. - Pierre Durand-Gratian

Une connexion ciné-restau

C'est vrai que l'offre de restauration manquait. 18 nouvelles enseignes s'installent dans l'espace verrerie dont le premier étage, un "food hall" est quasi exclusivement consacré à la restauration et aux loisirs avec notamment B-Chef, Ker Juliette, KFC, Casari, le Mandarin, Namasté, Rythm n'foof, Miss Cookies Coffee, Tacos Avenue ou encore Viapiano, un nouveau concept de restauration italienne. "Nous voulions nous implanter à Rouen, explique Salvatore Perri, administrateur délégué de la franchise. C'est un investissement de 2,5 millions d'euros pour nous avec la création de 55 emplois en CDI."

18 nouvelles enseignes sont annoncées dans l'espace verrerie. - Centre Saint-Sever

Également à cet étage, entièrement refait pour être plus lumineux et arborer des matériaux plus nobles et plus modernes, des enseignes de services et de loisirs dont le coiffeur Fabio Salsa, un bar à beauté, Adopt' pour le maquillage et les accessoires, Clopinettes pour les cigarettes électroniques, Cher Monsieur, un barbier coiffeur, Amazing Jewelry pour les bijoux, Bitech pour des compléments alimentaires et un tout nouveau centre de loisirs en réalité virtuelle du Normand Cahem.

Le tout est directement connecté au cinéma Kinépolis, lui-même rénové et doté d'un nouvel espace d'accueil flambant neuf. "Pour beaucoup, la sortie cinéma, c'est restau-ciné ou ciné-restau, explique Edwige Dzwierzynski, directrice du cinéma. Cette partie restauration était essentielle pour nous dans le projet qui nous a été présenté."

Au rez-de-chaussée, les boutiques sont plutôt consacrées aux services, en lien avec l'hypermarché Leclerc.

Ces travaux de l'espace verrerie ont représenté un investissement de 23,9 millions d'euros pour Wereldhave, propriétaire du centre Saint-Sever, sans compter les investissements dans chacune des boutiques. 15 millions d'euros supplémentaires seront nécessaires pour la rénovation du reste du centre commercial dans le courant de l'année 2019.