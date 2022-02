Rouen. Rouen : Un food-truck sur les quais rive gauche pour l'été

Les quais rive gauche à Rouen (Seine-Maritime) se sont métamorphosés. D'un gigantesque parking, ils sont devenus un lieu de promenade et de verdure en pleine ville, plébiscité par les habitants. Mais l'offre de restauration, à l'exception du 107 y reste limitée, notamment pour les salariés du quartier Saint-Sever qui profitent du cadre sur leur pause du midi. C'est pour pallier à ce manque que la Métropole Rouen Normandie (MRN), la ville de Rouen et le Grand port maritime (propriétaire des quais) lancent conjointement un appel à candidatures pour l'installation d'un food-truck, histoire de siroter tranquillement une boisson fraîche ou de déguster de la petite restauration, type snack, au soleil avec vue sur la Seine. Deux sites sont proposés au choix, juste à l'aval du pont Jeanne-d'Arc ou du pont Boieldieu.

Du local et du bio

Le cahier des charges reste assez ouvert pour cette année, même si Bertrand Masson, directeur de l'aménagement et des grands projets à la MRN, a une bonne idée du projet idéal qu'il aimerait voir aboutir. "On souhaite avoir une offre de restauration qui se différencie de ce que l'on voit partout, à base de produits locaux et bio avec une sensibilité forte aux questions environnementales sur la gestion des déchets et de la vaisselle", explique-t-il. "Une belle camionnette plutôt lookée sera un plus", ajoute le fonctionnaire.

30 m2 seront mis à disposition du projet retenu, entre le 15 mai 2019 et la fin du mois d'octobre. De quoi installer le food-truck et quelques tables pour attirer le gourmand, au minimum du mercredi au dimanche. L'expérimentation de cette année permettra de mesurer le potentiel du projet et son modèle économique pour des ajustements en 2020. "On sera peut-être plus stricts sur le cahier des charges et on pourrait proposer deux emplacements si cela marche", explique Bertrand Massion. Les candidats ont jusqu'au 23 avril pour faire leurs propositions.

A LIRE AUSSI.

Info TO : Cathédrale de lumière à Rouen, découvrez le nom du nouveau spectacle

[Notre dossier] À Rouen, les hôteliers se préparent à l'Armada 2019