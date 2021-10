Rouen. Bonne table à Rouen : la Cabane à Mijo, sous le pont Jeanne-d'Arc

Le cadre est idéal, en particulier avec le beau temps. En pleine promenade sur les quais rives gauche à Rouen, entre la Seine et la verdure, vous avez désormais la possibilité de faire une pause pour un rafraîchissement, ou même pour déjeuner ou dîner. Au pied du pont Jeanne-d'Arc s'installe désormais un food-truck chic. Dans une vieille caravane Boulenc entièrement retapée, Camille et Valentin proposent un instant de détente avec des produits locaux. Venez un dimanche pour goûter les huîtres de Tatihou ou les bulots de Dieppe. En semaine, des planches de charcuterie, de fromage ou mixte, très copieuse, permettent de faire bien plus que d'ouvrir son appétit.

Tartine Germaine

Mon camarade du jour et moi optons pour une planche mixte, élégante et bien fournie : une terrine à la pistache, une sélection de charcuterie locale et des fromages normands. Mais en lieu et place des classiques Neufchâtel, Pont-l'Évêque ou Camembert, nous sommes ravis de goûter des plus rares chèvres frais et tommes du coin. Déjà repu, je m'attaque tout de même à la tartine que j'ai commandée : "la Germaine", avec une base de pesto, de la noix de jambon fumé, de la tomme normande râpée, des tomates confites et des éclats d'amande. Le pain est légèrement toasté et croquant, le fromage fondant et les produits frais. Me voilà définitivement calé. Un verre de vin de Gascogne a accompagné cette pause déjeuner sur le pouce en bord de Seine, pour un total de 20€. Adresse à recommander pour un apéritif ou un moment de détente, avec le sourire des patrons en prime !

Au pied du pont Jeanne-d'Arc, rive gauche. 06 37 48 18 42. Du mercredi au dimanche, de 11h à 22h. facebook.com/lacabaneamijo

