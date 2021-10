Rouen. Rouen : l'espace verrerie de Saint-Sever enfin ouvert au public

Ils étaient nombreux à attendre, derrière des cordons de sécurité, la fin des discours des élus et des dirigeants du centre commercial pour enfin découvrir les lieux. Le mardi 4 décembre 2018, juste avant midi, les promeneurs et les clients du centre Saint-Sever ont enfin pu découvrir l'Espace verrerie, une partie entièrement rénovée qui accueille 18 enseignes, dont 11 restaurants, dans une ambiance beaucoup plus lumineuse et contemporaine.

"Neuf, sobre et très ouvert"

C'est justement ce qui ressort, au premier regard, pour les premiers à pénétrer dans la zone. "Ça donne une impression de neuf, sobre et très ouvert. En plus il y a de la verdure donc ça donne un peu de fraîcheur. Par rapport à avant, il n'y a pas photo", assure Camille Decure. Une version confirmée par Brigitte Salerio, une autre promeneuse : "Ça a l'air bien lumineux, agréable. C'est beaucoup plus moderne. Ça donne envie d'aller découvrir et de tester les nouveaux restaurants."

Gérard Noël, lui, connaît le centre depuis son ouverture, il y a 40 ans. Et il espère que cette rénovation permettra d'attirer de nouveaux clients dans le centre commercial : "Ça fait un coup de renouveau ! Je trouve ça bien parce que le centre et ses commerçants en ont bien besoin." Au vu des restaurants pleins pour leur premier service, ce vent de renouveau est peut-être en train de souffler sur Saint-Sever.