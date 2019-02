[Notre dossier] À Rouen, les hôteliers se préparent à l'Armada 2019

À bientôt 100 jours de l'arrivée des bateaux le long des quais à Rouen (Seine-Maritime), les visiteurs sont nombreux à prévoir leur séjour dans la capitale normande. "Depuis le mois d'octobre, on a ouvert les réservations pour la période de l'Armada", explique Aurélie Bouilland, la responsable de Share & cheers, un établissement idéalement situé à côté du pont Guillaume, en face des quais, et qui sera inauguré à la mi-mars.

Cet hostel, qui proposera 82 lits répartis dans 18 dortoirs, va d'ailleurs adapter légèrement son concept pour répondre à une clientèle qui n'est pas habituée à ce type d'hébergement : "Nous allons proposer des services en plus pour que ces clients ne soient pas déçus".

Des hôtels complets

Il faut dire que la demande est déjà très forte pour la période de l'Armada, et que beaucoup d'hôtels affichent déjà complet. "Les hôtels seront pleins, confirme Philippe Coudy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Seine-Maritime, ça se présente aussi bien qu'en 2013 et même mieux pour certains établissements." Les taux d'occupation sont d'au moins 50 % pour les hôtels de la rive droite (de trois à cinq étoiles) et de nombreux établissements "sont déjà complets sur le premier week-end" de l'Armada, souligne l'office de tourisme de Rouen.

Laurent Bonnaterre, le président, s'attend à un "rebond" à partir du mois de mars, dans les réservations de chambre, avec des touristes qui vont planifier leurs vacances. "Les hôtels vont bien gagner leur vie, et c'est tant mieux", se félicite Laurent Bonnaterre. C'est le cas du Campanile, sur la rive gauche, qui a ouvert il y a tout juste un an. "En juin, nous aurons encore une clientèle d'affaires qui va venir se mêler aux touristes le week-end", affirme Marie-Pierre Marchand, la directrice, qui va adapter son offre à la clientèle : "Nous proposerons un petit-déjeuner plus large, sous forme de brunch, avec un buffet chaud pour pouvoir tenir la journée !"

Elle ne craint pas l'ouverture à venir, à quelques encablures de son établissement, d'un autre hôtel trois étoiles, le Holiday inn express, d'ici la fin avril qui proposera 85 chambres.

Des prix en hausse

La demande étant forte pour la période de l'Armada, les prix des chambres sont aussi en hausse : "C'est un évènement exceptionnel, il y a une hausse de 30 à 70 % par rapport à un prix moyen", analyse Philippe Coudy. Share & cheers propose habituellement un prix moyen de chambre à 43,50€, "pendant l'Armada, une chambre double pourra aller jusqu'à 95€", note Aurélie Bouilland.

Même constat pour le Campanile Rouen Mermoz avec un prix de la chambre allant jusqu'à 250€ la nuit, contre une soixantaine d'euros pour un week-end au mois de mars. "Mais nous proposons des tarifs dégressifs selon le nombre de nuits et le nombre de chambres réservées", affirme Marie-Pierre Marchand qui a surtout un espoir : "Que l'Armada donne envie aux touristes de revenir à Rouen car ils n'auront pas le temps de tout voir pendant leur séjour".